Stasera in tv 10 giugno 2020: rEsistiamo – Diari dalla quarentena, documentario su Italia 1

Stasera, mercoledì 10 giugno 2020 su Italia 1, va in onda alle ore 21:28 – rEsistiamo – Diari dalla quarentena. Si tratta di un documentario, uno speciale che racconta come le persone comuni hanno vissuto i tre mesi di lockdown e come le loro vite e le loro abitudini sono radicalmente cambiate.

L'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, ha completamente stravolto la quotidianità degli italiani, a prescindere dall'età e dall'estrazione sociale. Il documentario che viene proposto dalla rete Mediaset, mette in luce come le persone comuni hanno vissuto il le proibizioni legate al Covid-19 e come hanno reagito attraverso le loro testimonianze.