Stasera in tv 10 giugno 2020: La regina del peccato su Rai2 e Tu sì que vales su Canale 5

Ocse: Pil Italia -11,3% nel 2020, se nuova ondata Covid a -14%

Roma, 10 giu. (askanews) - Previsioni nere per l'Italia ma anche per molti altri Paesi, in particolare dell'eurozona. Nell'Economic Outlook dell'Ocse si stima che a causa della crisi pandemica il Pil italiano accusi una caduta dell'11,3% nel 2020, in uno scenario senza nuove ondate di contagi di coronavirus, ma del 14% se più avanti si scatenerà una seconda ondata. Nel 2021 è atteso un rimbalzo ...