Gemma Galgani e Sirius verso Temptation Island Vip, l'indiscrezione dopo Uomini e Donne

La notizia impazza, lanciata da Fanpage. Gemma Galgani e Sirius potrebbero essere una delle coppie della prossima edizione di Temptation Island Vip. Secondo il sito, Gemma e il 26enne Nicola Vivarelli, per poter partecipare alla versione vip del programma dell’amore dovrebbero diventare una coppia. I due sono stati i protagonisti di Uomini e Donne, programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Come sia finita la storia fra il giovane corteggiatore e Gemma resta un mistero perché il programma è finito ieri, martedì 9 giugno, e della scelta non c'è stata notizia.

Molti non credono affatto all’interesse del 26enne per la dama di Torino che, nel corso delle varie puntate non solo ha ribadito di voler andare avanti nella conoscenza, ma ha anche tirato fuori la sua gelosia nei confronti del suo cavaliere.