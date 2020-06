Stasera in tv, docufilm in prima visione Lili Marlene – La Guerra degli italiani su Focus il 10 e 11 giugno

Il 10 giugno del 1940 Benito Mussolini decide di schierarsi dalla parte di Hitler e affiancarlo nella seconda guerra Mondiale.

Focus (canale 35 del digitale) ricorda l’evento con un docufilm in prima visione assoluta in onda in due serate alle 21:15 il 10 e 11 giugno 2020. 160 minuti intensi e dirompenti, di un prodotto originale firmato VideoNews, a cura di Pietro Suber, con Amedeo Osti Guerrazzi, storico del fascismo, collaboratore della Fondazione Museo della Shoah di Roma e Donatella Scuderi, autrice di soggetti e sceneggiature.

Storie poco conosciute, eventi drammatici, quelli di «Lili Marlene – La guerra degli italiani», composti in un racconto che parte dal basso, attraverso vicende straordinarie di cittadini comuni, e le testimonianze di figure autorevoli come Giorgio Napolitano, Eugenio Scalfari, Gianni Letta, Dacia Maraini, Renzo Arbore, Pippo Baudo, le Gemelle Kessler, Pupi Avati.