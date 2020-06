Stasera in tv mercoledì 10 giugno: Atlantide su La7 con "Attacco alla democrazia". Ospite Rula Jebreal

Emanuele Filiberto scende in campo: "Per il futuro dell’Italia". L’annuncio del Principe

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2020 Emanuele Filiberto scende in campo: "Per il futuro dell’Italia". L’annuncio del Principe Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia scende in campo con il progetto “Più Italia” che lancerà l' 11 giugno. L'annuncio in un video messaggio sui social / Facebook Emanuele Filiberto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev