Stasera in tv 10 giugno 2020, su Rai Storia una nuova "Prova di Maturità", alla scoperta della maturità

Il Novecento è stato il secolo della velocità. Il secolo dell’automobile, dell’aeroplano, dei razzi spaziali, delle onde elettromagnetiche, di internet, del rapido calcolo dei computer.

La velocità ha interessato la scienza, ma anche l’arte, la filosofia, la musica e così via, di sapere in sapere, perché nulla le sfugge. E perché la velocità è parte integrante della vita stessa. Una parola al centro di “Prova di Maturità”, il programma di Rai Cultura condotto da Edoardo Camurri in onda stasera mercoledì 10 giugno alle 21.10 su Rai Storia (canale 54). Protagonista della prova Alexsandro Obino dell’Istituto Tecnico Devilla di Sassari che potrà contare sull’aiuto della storica dell’arte Elena di Raddo e del matematico Piergiorgio Odifreddi per costruire un percorso interdisciplinare intorno alla parola velocità, individuando connessioni, intrecci e collegamenti tra materie diverse.