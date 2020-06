Ascolti tv martedì 9 giugno 2020, Con il cuore in diretta da Assisi batte tutti con 3,2 milioni di spettatori

Successo di Rai1 con una trasmissione dall'Umbria nella gara degli ascolti di martedì 9 giugno 2020. Lo show della solidarietà in diretta da Assisi "Con il cuore" con Carlo Conti e Gianni Morandi ha fatto registrare 3.2 milioni di spettatori netti per uno share pari al 14.2% di share. La sfida dei talk show è vinta da "diMartedì" su La7: 1.3 milioni di spettatori.

Riepilogando "Col cuore – Nel nome di Francesco" fa segnare 3.209.000 spettatori. Il secondo programma più visto è stato il finale de "La cattedrale del mare": 2.387.000 spettatori pari all’11.2% di share. A seguire "Le Iene Show" con 1.975.000 spettatori netti per l'11.1% di share.

Su Rai2, il film La Fuitina sbagliata, il primo film dei Soldi Spicci, ha interessato 1.546.000 spettatori pari al 6.1% di share. "Quantum of Solace", in onda su Tv8, è stato visto da 754.000 spettatori netti per il 3.1% di share.

Giovanni Floris con "diMartedì" registra 1.309.000 spettatori con uno share del 5.8%. "Fuori dal Coro" segue con 1.076.000 spettatori e il 5.9% di share. "#Cartabianca" fa 1.147.000 spettatori netti per il 5.2% di share.