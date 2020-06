Uomini e Donne oggi 10 giugno 2020 non va in onda, via alle ferie: cosa trasmette Canale 5 al suo posto

Uomini e Donne, oggi mercoledì 10 giugno 2020, non va in onda. Non sapremo comesta continuando la frequentazione tra Gemma Galgani e Sirius e le gelosie con Valentina Autiero. Il dating show di Maria De Filippi su Canale 5 è ufficialmente in ferie e tornerà soltanto a settembre.

Gemma Galgani, Sirius e tutti i protagonisti del trono Over torneranno quindi a settembre, così come quelli del trono classico. Sarà da capire se lo show poi potrà tornare nella versione “classica” e, dunque, col pubblico e senza le distanze imposte dal Governo oppure continuerà nella versione vista in queste ultime settimane. Uomini e Donne lascia da oggi il posto alla nuova soap turca con Can Yaman, Daydreamer – Le ali del sogno, in onda ogni giorni alle 14.45, dal lunedì al venerdì.