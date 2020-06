Stasera in tv 10 giugno altre due puntate di "Nero a metà" con Claudio Amendola

Stasera in tv 10 giugno due puntate della serie "Nero a Metà" (Rai 1 ore 21,25) con Claudio Amendola.



Una canzone per te: Carlo e Malik si ritrovano a indagare sulla morte di un giovane rapper che viene ritrovato sul tetto di un bus. Sarà stato un omicidio o un suicidio? Alba e Malik continuano il loro rapporto, tra alti e bassi e continue tensioni, dovranno trovare il modo di rivelare il loro amore a Carlo.



Una famiglia tranquilla: Carlo e Malik finiscono nella Chinatown romana per indagare sul cadavere ritrovato in una gioielleria italiana. Alba decide di lasciare Riccardo e torna dal padre. Ovviamente continua il lavoro anche sul caso Bosca con Malik e Carlo (insieme a Olga) che indagano ciascuno per conto proprio.

