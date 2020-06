Uomini e Donne, la scelta di Carlo è Cecilia: "Voglio viverti". Il video

Giorni di scelte a Uomini e Donne, la storica trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5 ideata e condotta da Maria De Filippi. Il trono di Carlo Pietropoli si è concluso con il sì di Cecilia Zagarrigo. "Non voglio lasciare le cose a metà, voglio viverti. Voglio rischiare ed è per questo che il mio più grande rischio sei tu. Cecilia, la mia scelta sei tu" ha annunciato Carlo per la grande commozione di Cecilia.

