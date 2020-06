Rivoluzione a X Factor 2020 tra i giudici: ecco Emma ed Hell Raton, tornano Manuel Agnelli e Mika

Alessandro Cattelan, durante l'ultima puntata di "E poi c'è Cattelan", ha annunciato la giuria di X Factor 2020. Un'autentica rivoluzione per uno dei programmi di punta di Sky. Perché si tratta di artisti molti diversi tra di loro, due ritorni in famiglia e due new entry: si tratta di Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Anche per loro l'obiettivo di trovare i 12 talenti che si distingueranno per fantasia, inventiva, creatività e originalità. E mancare dare un po' più di brio rispetto a un'ultima stagione un po' troppo compassata.

Emma, prodotto del talent Amici, si è poi imposta nel panorama della musica italiana e per lei ha scritto brani anche Vasco Rossi. Sui social spopola con oltre 4 milioni e 500 mila follower su Instagram, oltre 3 milioni su Facebook, più di 2 milioni e 500 mila follower su Twitter e un totale di 400 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale Youtube.

Hell Raton, aka Manuel Zappadu, punto di riferimento discografico per la scena rap italiana grazie a Machete, celebre crew che ha fondato insieme a Salmo e Slait nel 2010. Negli ultimi mesi ha dato vita a Machete Gaming, progetto innovativo che fonde musica e gaming.

Manuel Agnelli, leader degli Afterhours rientra forte della sua esperienza e della sua visione musicale unica e innovativa dopo essere stato tra i giudici dal 2016 al 2018. Ritorno a casa anche per Mika, al tavolo di X Factor dal 2013 al 2015, tra i più amati dal pubblico del talent di Sky.

