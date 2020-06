Stasera in tv 9 giugno: Carlo Conti e Gianni Morandi ad Assisi, musica all'insegna della solidarietà

Stasera in tv 9 giugno, alle 20.35 dalla Piazza della Basilica superiore di San Francesco d'Assisi, Rai Radio 1 trasmetterà insieme a Rai 1 il concerto "Con il Cuore, nel nome di Francesco" che da 18 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Si tratta del primo appuntamento live in Rai (leggi qui).

Quest'anno verranno aiutate le mense francescane in Italia (la mensa francescana Antoniano a Bologna e l'Opera San Francesco a Milano), e le famiglie colpite economicamente dal Coronavirus. La serata sarà dedicata agli italiani in difficoltà, specialmente a seguito dell'emergenza pandemica che ha reso i poveri più poveri. Sul palco saliranno Carlo Conti e Gianni Morandi per una serata all'insegna della musica.