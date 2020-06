Stasera in tv 9 giugno due puntate di "La Cattedrale del Mare" su Canale 5

Stasera in tv 9 giugno nuovo appuntamento con la serie tv spagnola "La Cattedrale del Mare" (Canale 5, ore 21,20). Le anticipazioni della puntata 1×07 ("Vendetta"). A Barcellona, durante la Pasqua, scoppia una furiosa rivolta contro gli ebrei. Arnau riesce a mediare con il Re, ma non riesce a evitare che tre di loro vengano condannati al rogo. Il giorno dell’esecuzione Arnau e la figlia di uno dei condannati si abbracciano cercando di farsi forza a vicenda. Elionor li vede e coglie l’occasione per additarli come traditori di fronte all’inquisitore Nicolau Eymerich e al vescovo di Barcellona, presenti per assistere alla morte dei tre ebrei. Arnau quindi si vede convocato dal Tribunale della Santa Inquisizione e incarcerato… La puntata 1×08 ("Condannato"). Inizia il processo a Arnau e Jaume De Bellera, Genìs e Mrgarida Puig sono stati convocati davanti all’inquisitore per supportare la condanna di Arnau. Racconteranno tutte le loro esperienze con Arnau e adesso Nicolau ha delle ragioni in più per confermare i crimini di cui è accusato. In un momento in cui Arnau sembra aver perso tutte le speranze, arriverà Francesca a salvarlo che farà un incredibile confessione che nessuno si aspetterà, nella speranza di salvare la vita di Arnau.

