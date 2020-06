L'annuncio di Stefano Accorsi e Bianca Vitali: aspettano il secondo figlio

“Aspettando tutti insieme” ha scritto Stefano Accorsi mostrando la foto del pancione di Bianca Vitali, con le manine dei suoi bambini, in una foto postata su Instagram. I due attori sono in attesa del secondo figlio dopo Lorenzo nato nel 2017. La coppia si è conosciuta sul set di 1992, la serie su Tangentopoli. Bianca è anche una modella, collabora con l’agenzia Why Not Model ed è stata anche testimonial di Tezenis. Stefano ha altri due figli: è papà di Orlando (13 anni) e Athena (10) nati dalla relazione con Laetitia Casta. Ai due sono arrivati una pioggia di messaggi vip: da Laura Chiatti (“la quarta benedizione”) a Isabella Ferrari (“che bella famiglia”), sino al sindaco Sala di Milano, dove la coppia vive (“auguri amici miei”).

