Temptation island, via alla nuova edizione 2020: c'è la data di inizio del reality di Canale5

Temptation Island 2020 si farà e la data di inizio è alle porte. Il reality delle tentazioni con Filippo Bisciglia, andrà in onda su Mediaset a partire da martedì 7 luglio su Canale 5, in prima serata. La notizia si apprende dal sito di Publitalia che ha reso noti i palinsesti del Biscione per i mesi di luglio e agosto.

Da valutare se Temptation Island replicherà il format degli scorsi anni oppure se si opterà per delle modifiche sostanziali. Tante ipotesi sono circolate e queste riguardano soprattutto le misure di distanziamento. Non è chiaro ancora quali saranno, di certo c'è che il reality si farà ed è stata fissata la data.