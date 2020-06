Agorà, ripartenza in Fase 3 nella trasmissione di martedì 9 giugno su Rai3: ospiti e anticipazioni

Agorà anche nella puntata di martedì 9 giugno continua ad occuparsi della ripartenza in Fase 3 con gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio. In scaletta anche un’intervista al ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano.

Tra gli altri ospiti di Serena Bortone, dalle 8 alle 10 su Rai3: Pier Luigi Lopalco, responsabile coordinamento regionale emergenze epidemiologiche Puglia; Dino Giarrusso, eurodeputato Movimento 5 Stelle; Massimiliano Romeo, capogruppo Lega Senato; Francesco Verderami, Corriere della Sera; Donatella Bianchi, conduttrice Linea Blu; Mariano Bella, centro studi Confcommercio; Rosario Trefiletti, presidente Centro consumatori; Francesca D’Aloja, scrittrice e regista; Christian Solinas, presidente Regione Sardegna e Padre Enzo Fortunato, direttore sala stampa Convento di Assisi.