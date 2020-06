"Con il Cuore nel nome di Francesco" su Rai1 martedì 9 giugno dalla Basilica di San Francesco d'Assisi

Martedì 9 giugno alle 20.35, dalla Piazza della Basilica superiore di San Francesco d'Assisi, Rai Radio1 trasmetterà insieme a Rai1 il concerto “Con il Cuore, nel nome di Francesco” che da 18 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà.

Marcella Sullo e Gianmaurizio Foderaro racconteranno agli ascoltatori del canale radio, le emozioni, la musica, le curiosità del backstage e le interviste agli artisti che si sono appena esibiti sul palco. Quest’anno verranno aiutate le mense francescane in Italia (la mensa francescana Antoniano a Bologna e l’Opera San Francesco a Milano), e le famiglie colpite economicamente dal Coronavirus.

La serata sarà dedicata agli italiani in difficoltà, specialmente a seguito dell'emergenza pandemica che ha reso i poveri più poveri, togliendo la speranza a chi già non avevano nulla o quasi: famiglie con bambini piccoli, anziani e persone sole o malate sono coloro che stanno pagando il prezzo più alto.

Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati con SMS e chiamate da rete fissa.