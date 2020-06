Paolo Frajese, omaggio Rai con "Trent'anni della nostra storia" a vent'anni dalla morte martedì 9 giugno

Per ricordare Paolo Frajese, scomparso venti anni fa, Rai Storia ripropone una puntata del celebre e amatissimo programma da lui condotto: «Trent’anni della nostra storia», in onda martedì 9 giugno alle ore 23.00 su Rai Storia (canale 54).

La puntata proposta è quella andata in onda il 3 gennaio 1984 per festeggiare i 30 anni della tv italiana. Ospiti di Frajese, i pionieri della Rai, giornalisti e conduttori, per festeggiare il compleanno e intraprendere un viaggio nel nostro «Telepaese». Già in Rai nel 1961, nel 1969 Frajese diventa un volto familiare, raccontando i fatti della giornata, per poi passare a la Domenica sportiva.

Da telecronista segue tutti gli eventi più importanti: è stato corrispondente dagli Stati Uniti nei primi anni ’80, e poi negli anni 90 da Londra, dove racconta la scomparsa di Lady D, e come suo ultimo incarico, corrispondente da Parigi, la città in cui muore il 9 giugno 2000. Il suo volto e la sua voce hanno caratterizzato la nostra memoria collettiva, fatta di tragedie e momenti di entusiasmo. Impossibile dimenticare il suo servizio da via Fani, nel 1978, sul rapimento dell’Onorevole Moro. Più lieto, il ricordo che lo vede telecronista «ufficiale» del Palio di Siena dal 1977 al 1993.