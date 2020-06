Uomini e Donne, Sammy Hassan e Giovanna Abate: prima intervista. Indiscrezione: insieme a Temptation Island

A Uomini e Donne è arrivata la scelta di Giovanna Abate che è ricaduta su Sammy Hassan. La redazione del programma di Maria De Filippi ha annunciato una sorpresa per la coppia uscita dalla puntata, la penultima, del programma di Canale 5 andata in onda lunedì 8 giugno.

Si tratta della possibile partecipazione alla prossima edizione di Temptation Island? Molti avanzano questa ipotesi.

Dopo l’intervista, la prima dopo la scelta, uno degli autori ha annunciato un colpo di scena. “A quanto pare adesso c’è una sorpresa” ha riferito ai due, che hanno accolto con curiosità la comunicazione. “A me non è che piacciano molto le sorprese, oggi non è giornata” si è lamentato divertito Sammy prima che il video si chiudesse con una sola indicazione: “Continua”. (guarda qui il video).