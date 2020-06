Uomini e Donne, anticipazioni dell'ultima puntata di martedì 9 giugno: le scelte di Sara e Carlo Video

Una start up tira fuori gli utenti dalla giungla delle utilities

Milano, 8 giu. (askanews) - La pausa Covid ha avuto anche aspetti positivi. Ha fatto abbassare i prezzi dell'energia. Ma il momento perfetto per scegliere una tariffa di luce o gas, fare una voltura e risparmiare non è detto sia sempre facile da cogliere. Destreggiarsi sul mercato non è semplice: oltre alla quantità elevata di offerte e fornitori, c'è la complessità della bolletta e delle ...