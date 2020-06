Uomini e Donne, il colpo di scena: Giovanna sceglie Sammy e lui dice no. Poi torna con le rose Video

Uomini e Donne di oggi lunedì 8 giugno 2020: è arrivata, nel corso del programma di Canale 5, la scelta di Giovanna Abate per Sammy Hassan.

La bella tronista 26enne fa un lungo discorso, ma il corteggiatore le dice di no, motivandolo con una serie di incomprensioni tra loro. “Credo che nessuno possa dirmi che non ce l’ho messa tutta, però devo essere sincero con te e con me stesso: io non credo di averti mai illuso, credo di volere al mio fianco una persona che sia in grado di tirare il meglio da me, che mi dia stabilità e non che preferisce arrivare al litigio. Non ti sto dicendo che è colpa di qualcuno…. La mia risposta è no (guarda qui il video) perché mi sento sempre attaccato, giudicato… andrebbe a finire male…” le dice. E poi Sammy lascia lo studio. Giovanna è furiosa, Maria De Filippi chiede allora a Tina Cipollari di salutare il pubblico e chiudere la puntata. Poi manda il filmato dei saluti che risulta però essere un video di Sammy per Giovanna, in cui le annuncia che la sua vera risposta è “sì”. Torna così in studio con le rose rosse: il bacio che conclude questa penultima puntata del programma di Maria De Filippi.