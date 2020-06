Uomini e Donne, Giovanna Abate sceglie Sammy Hassan: le parole d'amore e il bacio in studio

Uomini e Donne, Giovanna Abate ha scelto. E come da anticipazioni è arrivato il "sì" per Sammy. La puntata di oggi lunedì 8 giugno 2020 - la penultima della trasmissione di Maria De Filippi di questa stagione - ha visto la 26enne romana buttarsi sul corteggiatore.

Fin dagli inizi il trasporto nei confronti di Sammy Hassan è stato innegabile e Giovanna non ha fatto nulla per nasconderlo. Le esterne mostrate in puntata sia con Sammy che con Davide sono state eloquenti, in entrambi i casi era evidente come la 26enne fosse particolarmente presa da entrambi. Ma il suo cuore ha scelto Sammy e lo ha dichiarato con parole d'amore in studio. Fiori, sorrisi e baci (con la mascherina) in studio. Lui visibilmente commosso.