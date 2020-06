Uomini e Donne, Giovanna Abate prima della scelta commuove con un gesto per Maria De Filippi Video

Uomini e Donne di oggi, lunedì 8 giugno 2020 su Canale 5 con la scelta di Giovanna Abate. Prima però, il gesto verso Maria De Filippi che commuove.

“Quando sono entrata in studio ho dato voce ed ho ascoltato il mio cuore, cosa che non avevo mai fatto“, dice Giovanna. Tanti ringraziamenti a Maria de Filippi che ha sempre creduto in lei. Giovanna ha chiesto a Maria di poterle stringere le mani, visto che l’emergenza sanitaria obbliga il distanziamento sociale. Ha chiesto lei di indossare i guanti per sentirla vicino, per poterle stringere le mani. Il momento è stato davvero toccante e commovente: “Io ti dico grazie perché senza te e senza la vostra genialità, il mio cuore non avrebbe avuto risposte” sono le parole di Giovanna con le lacrime agli occhi. “Non è un addio, grazie a te per averci creduto e per averci regalato tante emozioni vere” ha spiegato Maria.