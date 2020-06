Stasera in tv lunedì 8 giugno: Mandela - La lunga strada verso la libertà su Canale 5: film con riflessione

Stasera va in onda su Canale 5 il film Mandela - La lunga strada verso la libertà. Appuntamento lunedì 8 giugno 2020 in prima serata e in streaming su Mediaset Play.

L'opera è basata sull’autobiografia Lungo cammino verso la libertà. Il film, dedicato al Premio Nobel per la Pace, invita a una riflessione su quanto sta succedendo negli USA dopo la brutale morte di George Floyd.

Protagonista del film è Idris Elba, con Naomie Harris chiamata a interpretare la moglie Winnie. Acclamato dalla critica, secondo il New York Times "le performance di Elba e Harris hanno dato un contributo essenziale al film, un’opera ambiziosa, vasta, quasi epica". Notevole anche l’apprezzamento per la colonna sonora, dove è presente Ordinary Love degli U2, premiata con un Golden Globe per la migliore canzone originale, firmata Paul Hewson, David Howell Evans, Adam Clayton e Larry Mullen.

La première del film, sostenuta dalla Royal Film Performance, ha visto la partecipazione del Duca e della Duchessa di Cambridge, insieme alle figlie di Mandela, Zindzi e Zenani, e ha avuto luogo a Londra, il 5 dicembre 2013. Incredibilmente, l'annuncio della morte di Mandela è avvenuto proprio durante la proiezione della pellicola: al produttore Anant Singh non rimase che salire sul palco durante i titoli di coda e informare gli intervenuti. In Sudafrica, per rispetto, il giorno successivo, il film venne temporaneamente ritirato dai cinema.