Ballando con le stelle, Cantante Mascherato e il nuovo programma di Maria De Filippi del sabato: anticipazioni

Nuove sfide in televisione nel sabato sera degli italiani. Tv blog anticipa che Ballando con le stelle ripartirà su Rai1 dal prossimo 12 settembre di sabato sera. E' previsto uno scontro di ascolti con Maria De Filippi con Tu si que vales. Per Milly Carlucci e il suo Ballando con le stelle c'è stato prima lo stop per l'emergenza Coronavirus quando tutto era pronto a ripartire.

Un ritorno in tv a settembre è adesso dietro l'angolo, il 12 alle ore 20.40. Ballando con le stelle vedrà il ritorno di Milly Carlucci ed è solo un assaggio perché un altro programma, che la vede alla conduzione, sta per ripartire. Parliamo de Il cantante mascherato che sta per ripartire. Lei e il suo staff ci stanno già lavorando.