Stasera in tv 8 giugno il nuovo programma di Renzo Arbore: "Striminzitic Show". Il video con Mara Venier

Renzo Arbore torna in tv e lo fa con l'atteso nuovo programma "Striminzitic show". Stasera in tv lunedì 8 giugno andrà in onda su Rai 2 la prima delle 21 puntate previste, in prima serata (ore 21,20) mentre me altre andranno tutte in seconda a partire da martedì 9 giugno.

Ugo Porcelli, storico autore di Renzo, e il suo amico musicista Gegè Telesforo, hanno finalmente convinto Arbore a mettere mano al suo archivio personale. Ci saranno i momento più curiosi della sua carriera, un po' tv d'autore di ieri ma anche nuovi talenti di oggi. Arbore ha svelato alcune anteprime ospite da Mara Venier a Domenica In (il video con J-Ax).