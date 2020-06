Domenica In, J-Ax da Mara Venier affronta il tema del bullismo: "Importante parlarne e chiedere aiuto"

A Domenica In, la trasmissione di Rai 1 condotta da Mara Venier, ospite J-Ax (il suo ultimo video, clicca qui). Con il rapper, da piccolo vittima dei bulli, è stato sviscerato l'argomento bullismo.

«Non passava un giorno in cui non mi ricordassero che ero sfigato solo perché esistevo. Ancora oggi anche se ho 45 anni e l’affetto di milioni di fan, quando vedo un gruppo di ragazzi attraverso di corsa. Non mi sapevo relazionare, ho imparato a incanalare queste energie negative nella musica. Oggi sono felice perché faccio una vita bellissima e i miei bulli una vita ignobile come loro. Molto importante trovare dentro di sé l'energia e trasformarla in qualcosa di positivo. Oggi è importante chiudere aiuto» ha detto J-Ax.