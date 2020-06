Furto in casa di Diletta Leotta. I ladri portano via soldi e gioielli: bottino ingente

Spoleto

La fiera di Sant'Antonio fa centro: tanta gente - LE FOTO

Domenica 7 giugno lungo viale Trento e Trieste, dalle ore 8 alle 20, in scena la tradizionale "Fiera di Sant'Antonio". L'iniziativa ha visto la partecipazione di 85 ambulanti, dislocati nel tratto compreso tra la rotatoria di via Flaminia e l'incrocio con via Fratelli Cervi. La risposta della gente di Spoleto non si è fatta attendere.