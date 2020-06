Stasera in tv 7 giugno, a partire dalle 21,20, torna "Live – Non è la D’Urso". Massimo riserbo sugli ospiti della trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara d'Urso. Tra gli argomenti sicuramente ancora il Coronavirus con esperti e politici nella prima parte del programma, mentre nella seconda, come sempre, si lascerà più spazio al gossip e all’intrattenimento. A tenere banco invece sono alcune indiscrezioni: il programma “Live-Non è la D’Urso” nella prossima stagione televisiva potrebbe non andare più in onda. Così come “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live” anche se per quest'ultimo si parla di una sostituzione Alfonso Signorini. Il giornalista per ora smentisce così come Barbara D'Urso (che in una intervista rilancia la sua presenza anche il prossimo anno) ma sono giorni caldi sul fronte del palinsesto 2020/2021 e sono attese sorprese.