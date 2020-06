In "A Sua Immagine" su Rai 1 domenica 7 giugno 2020: la pandemia e la vicinanza di Papa Francesco

Nella puntata di “A sua immagine” di domenica 7 giugno, alle 10.30, su Rai1, Lorena Bianchetti, in studio, commenterà i gesti e le parole del Papa con Don Marco Pozza, cappellano presso il carcere di massima sicurezza Due Palazzi di Padova, e Vania De Luca, vaticanista di Rainews24.

Tre mesi fa, l’8 marzo, scattava il lockdown, l’isolamento forzato. Da lunedì 9 marzo, alle 07.00, Papa Francesco decide di rendere accessibile a tutti la Messa che ogni mattina celebra a Santa Marta per sostenere e incoraggiare nella battaglia contro il coronavirus. La sua Messa privata, a cui aveva accesso soltanto un ristretto gruppo di fedeli, fino al 17 maggio è stata trasmessa in diretta tv e streaming. È una assoluta novità e la prima di una lunga serie di iniziative inedite per accompagnare e stare vicino a tutti gli italiani.

Come di consueto, alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica di San Lorenzo fuori le Mura in Roma. Regia di Gianni Epifani e commento di Elena Bolasco.

Alle 12.00, come ogni domenica, appuntamento con l’Angelus recitato da Papa Francesco dalla finestra del Palazzo Apostolico su Piazza San Pietro.