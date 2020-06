"Da Noi A Ruota Libera" di domenica 7 giugno 2020: gli ospiti di Francesca Fialdini , c'è anche Elodie

“Da Noi… A Ruota Libera” di domenica 7 giugno alle 17.35 su Rai1, vedrà Francesca Fialdini con ospiti di primo piano. Fra questi la cantante Elodie, la conduttrice tv Anna Falchi e il duo comico formato da Gigi e Ross.

Interverranno, inoltre, Don Marco Pozza, cappellano del carcere di massima sicurezza “Due Palazzi” di Padova; Daniela Lo Verde, preside dell’Istituto Giovanni Falcone di Palermo appena nominata Cavaliere della Repubblica per aver lottato durante la pandemia, affinché i suoi ragazzi non venissero inghiottiti dalla strada; e Maria De Giovanni, giornalista e scrittrice che da anni combatte la sclerosi multipla, promotrice del progetto “Mare di tutti” che consente a chi ha una disabilità di poter vivere le vacanze e fare fisioterapia in una spiaggia meravigliosa del Salento.

“Da Noi… A Ruota Libera” è un programma realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Fabio Crisafi, produttore esecutivo Monica Gallella.