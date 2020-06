Domenica 7 giugno 2020, su Rai2 gran finale di stagione per "Quelli Che Il Calcio": gli ospiti

Appuntamenti con “Quelli che il Calcio” che torna su Rai2 con una puntata speciale, l’ultima di stagione, il 7 giugno a partire dalle 14.00. Domenica, tra i molti fili spezzati che si riannodano, Quelli Che Il Calcio torna ad affacciarsi nel salotto degli italiani per dare il bentornato al gioco del calcio e un arrivederci alla prossima stagione al pubblico.

Per il programma condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, sarà un appuntamento pensato per rinfrescare la memoria su tutto quello che di più importante e anche divertente è accaduto nei campi da calcio prima dello stop e tornare ad assistere alle partite più preparati.

Con Luca e Paolo, Mia Ceran, e il re dei travestimenti Ubaldo Pantani, ci saranno, distanti ma uniti, gli amici che li hanno accompagnato lungo la stagione. Dalla sua postazione sopraelevata Melissa Greta Marchetto, per il meglio e il peggio del web degli ultimi mesi. E poi Federico Russo, con le sue video compilation tutte da ridere, e il campione Adriano Panatta, che non farà mancare la sua presenza fisica in studio. Il punto sul programma del campionato lo si farà con le storiche voci Rai di Emanuele Dotto e Bruno Pizzul, e con un ventaglio di tifosi d’eccezione pronti a godere dello spettacolo, eccezionalmente estivo, delle partite dal divano di casa: il comico interista Enrico Bertolino, il suo contraltare bianconero Neri Marcorè, il velocista juventino Filippo Tortu, il giornalista Fabrizio Biasin e l’ex centravanti di Italia 90 Totò Schillaci. Il milanista Francesco Mandelli sarà invece davanti a San Siro, pronto a sostenere da solo tutto il peso della curva. A rappresentare le piazze di Roma e Napoli, in collegamento dalle rispettive città, gli attori comici Max Giusti e Francesco Paolantoni.

Spazio anche ad altre importanti discipline sportive costrette allo stop con Davide Cassani, ct della Nazionale italiana di ciclismo. L’evoluzione della Fase 3 verrà monitorata da Enrico Lucci, che avrà come special guest Flavia Vento in diretta dal litorale laziale. Sarà infine al gran completo la formazione dei comici della trasmissione: oltre a Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Tony Bonji, Liliana Fiorelli ed Enzo Paci che divertiranno ancora una volta con le loro imitazioni.