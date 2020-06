Verissimo, anticipazioni e ospiti di Silvia Toffanin di oggi sabato 6 giugno. Fra Beautiful e videomessaggi

Oggi, sabato 6 giugno, 2020 alle ore 16, su Canale 5, nuovo appuntamento con Verissimo – le storie, condotto da Silvia Toffanin.

In occasione dei festeggiamenti per i 30 anni di Beautiful, in esclusiva mondiale si raccontano i quattro storici personaggi della più celebre soap opera americana. Per la prima volta insieme in una video intervista: Brooke (Katherine Kelly Lang), Eric (John Mc Cook) e i mitici personaggi di Ridge (interpretato per 25 anni da Ronn Moss) e Stephanie (alias Susan Flannery, non più presente nella serie) condivideranno con il pubblico italiano aneddoti e curiosità sulla soap in onda su Canale 5 tutti i giorni, fin dal 4 giugno 1990.

Tra i video messaggi proposti questo sabato quello di Walter Nudo, che ha appena compiuto 50 anni, da Roma quello di Ilary Blasi e da Milano la clip di Melissa Satta. Ilary Blasi e Melissa Satta saranno anche protagoniste delle interviste riproposte questa settimana. Inoltre, telespettatori potranno rivedere gli incontri di Silvia Toffanin con Toto Cutugno e Michelle Hunziker. Questa settimana la riflessione finale sarà affidata a Vincenzo Salemme.