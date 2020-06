Stasera in tv sabato 6 giugno 2020, "Aspettando le Parole" su Rai3. Anticipazioni e ospiti di Gramellini

Nuova puntata (è la nona), di Aspettando le Parole, il programma condotto da Massimo Gramellini in onda stasera sabato 6 giugno alle 20.30 su Rai3.

Sarà Matteo Renzi il protagonista dell'intervista di apertura della puntata. Nel corso del programma saranno ospiti anche la virologa Ilaria Capua, il segretario della Cgil Maurizio Landini, Tiziana Ferrario volto storico del Tg1, il corrispondente di Repubblica Federico Rampini autore di “Oriente e Occidente. Massa e individuo” e Mata Maxime Esuite Mbandà, il rugbista della nazionale italiana nominato Cavaliere al merito della Repubblica per aver prestato servizio il volontario sulle ambulanze per la Croce Gialla di Parma durante il lockdown.

In esclusiva per Aspettando le Parole si apriranno le porte del Colosseo: Massimo Ghini, in qualità di inviato speciale, sarà infatti all’interno dell’Anfiteatro romano in compagnia di due maturandi in rappresentanza degli oltre 500mila che dal 17 giugno saranno alle prese con l’Esame di Stato.

Tornerà, inoltre, lo stand up comedian Saverio Raimondo che racconterà ironicamente il ritorno alla normalità che caratterizza la cosiddetta Fase 3.

Spazio anche alle molte e straordinarie storie di vita quotidiana che hanno come protagonisti cittadini comuni che, nell’emergenza, hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità.

Come di consueto - in apertura e in chiusura di puntata - la “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca.