Uomini e donne, chi ha scelto Giovanna Abate: indiscrezioni su cosa farà la tronista nel gran finale

Uomini e Donne su Canale 5 al rush finale. C'è attesa per conoscere la scelta di Giovanna Abate. Secondo indiscrezioni, riportate da Il Sussidiario, avrebbe scelto Sammy Hassan. Il gran finale dovrebbe andare in onda proprio martedì prossimo, il 9 giugno, quando la trasmissione di Maria De Filippi chiuderà i battenti.

Alla fine la passione avrebbe preso il sopravvento e Giovanna Abate ha optato per lo “stron*o” di turno secondo quanto aveva fatto notare anche Gianni Sperti nelle scorse puntate. Insomma, secondo i rumors Sammy sarà la scelta della tronista e la sua risposta - riporta la fonte - non sarà un no ma un laconico “proviamoci” che spazzerà via quello sprazzo di romanticismo e di hype che Alchy aveva regalato al programma nei giorni scorsi alzando così l’asticella degli ascolti verso nuovi record.