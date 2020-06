Uomini e Donne, Gemma gelosa di Sirius con Valentina: "Hai lasciato ancora il tuo numero a lui"

Ancora scintille, di nuovo gelosia fra Gemma Galgani e Valentina Autiero per Sirius. Succede nella puntata di oggi, venerdì 5 giugno 2020, di Uomini e Donne in onda su Canale 5.

La dama di Torino, al centro dello studio per parlare dell‘incontro con Sirius, avvenuto a casa sua e che non è stato coronato da un bacio (leggi), si scaglia nuovamente contro la dama di Roma che, nelle scorse puntate, ha ammesso di provare in interesse per il 26 enne e di volerci provare fino a quando non vedrà un vero sentimento tra Nicola e Gemma. “Io sono di coccio, tu sei di legno. La parola no non la conosci perché hai di nuovo lasciato il numero alla redazione anche se lui ti ha detto no”, dice Gemma. “Magari non è un no”, è la risposta provocatoria di Valentina.