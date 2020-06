Uomini e donne, Gemma Galgani e Sirius: "Non c'è stato il bacio, ecco perché" Video

Puntata frizzante quella di Uomini e Donne di oggi, venerdì 5 giugno 2020. Il feeling tra Gemma Galgani e il corteggiatore Nicola Vivarelli/Sirius, sembra sia finito. Il 26enne si è scagliato contro Gemma dopo che la dama ha difeso Sammy Hassan, il corteggiatore di Giovanna Abate, reo di aver lanciato una scarpa contro la tronista. “Se ti piacciono questi gesti non possiamo andare d’accordo”, afferma Sirius. “Prima parlavi come un uccellino, ora parli come gli altri”, afferma Gemma che si è poi sfogata con la redazione. Nicola ha poi raggiunto Gemma a casa sua dove sono poi rimasti soli. “Non è successo niente. Lui non considera la nostra conoscenza una storia. Non c’è stato neanche un bacio”, svela Gemma. “Non c’è stato neanche un accenno da parte sua del bacio. Non ho sentito da parte sua la voglia di darmi un bacio”, aggiunge ancora la dama. E Nicola spiega perché non l'ha baciata.

Visualizza questo post su Instagram Ecco perché Nicola non ha baciato Gemma... #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 5 Giu 2020 alle ore 6:24 PDT