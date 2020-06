Stasera in tv venerdì 5 giugno 2020 il film Sabbia Rosso Sangue su Rai2: la trama

Stasera, venerdì 5 giugno 2020, in tv su Rai 2 in prima serata c'è il film “Sabbia Rosso Sangue”. La storia riguarda da vicino l’indagine del commissario Hella Chritensen che dovrà risolvere il caso sull’omicidio dai risvolti drammatici nella cittadina di Nordholm. Dopo la festa di fine scuola la giovane Jule Reinhardt viene ritrovata sulla spiazza senza vita: la polizia troverà il cadavere dopo l’allarme dall’amica Lisa. Dopo le varie indagini si nota che non si tratta di un incidente, ma la ragazza è stata uccisa.

Successivamente saranno interrogati gli amici della ragazza che erano alla festa. Inoltre, il commissario Simon Kessler crede che l’omicidio che sia strettamente legato a un altro delitto successo ad Amburgo. Il figlio di Hella, Sven, è il primo ad essere sospettato per l’omicidio con il ragazzo che sparisce improvvisamente. Hella così si ritrova ad indagare sull’agente immobiliare Steinkamp ma l’uomo e la sua famiglia hanno un alibi di ferro. Infine, soltanto Kessler potrà aiutarla a ritrovare il figlio e a scoprire il colpevole.