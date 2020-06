Stasera in tv venerdì 5 giugno 2020: il film 2 Fast 2 Furious su Italia Uno, la trama

Stasera, 5 giugno alle ore 21.30 va in onda su Italia Uno il film 2 Fast 2 Furious diretto da John Singleton con Paul Walker, Tyrese Gibson, Cole Hauser, Eva Mendes, Ludacris, Fabolous, Jin, Lahmard J. Tate, Thom Barry, Eric Etebari, Amaury Nolasco, Devon Aoki, Roberto ‘Sanz’ Sanchez, Matt Gallini, James Remar, Rey-Phillip Santos e Michael Ealy.

Trama: Dominic Toretto dopo essere stato coperto da Brian O’ Connor è diventato ricercato dalla polizia e sarà proprio durante una gara clandestina di macchine a Miami che verrà arrestato. L’ex poliziotto, dal canto suo chiede al suo capo di poter collaborare con il pericolo Carter Verone, sperando di ottenere l’amnistia. A supportarlo in questa indagine, chiamerà l’amico di vecchia data Roman Pearce (Tyrese Gibson), costretto agli arresti domiciliari.

Dopo un’iniziale resistenza, si lascia convincere e tornerà in azione nella sua Miami, dove li aspetta la bella agente Monica Fuentes sulle tracce di Verone da tempo.

Grazie alla loro impareggiabile destrezza al volante, Brian e Roman si attirano il favore di Verone e iniziano la loro missione, ignari che le loro macchine abbiamo un segnale GPS così da poter seguire ogni loro mossa.

Messi a conoscenza di questo imprevisto, decidono di disfarsi delle auto in una gara clandestina, riuscendo a vincere altre due auto. Ora starà a loro capire come muoversi per incastrare Verone.