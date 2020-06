Amici Speciali, stasera su Canale 5 la finalissima: ospiti e anticipazioni della puntata di venerdì 5 giugno

Amici Speciali, stasera venerdì 5 giugno su Canale 5, la finalissima alle ore 21.20. Sono quattro i concorrenti proclamati i finalisti: Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Umberto Gaudino. Quest'ultimo ha preso il posto di Stash & The Kolors, che nel corso della semifinale erano stati proclamati finalisti: la band ha però deciso di rinunciare ("Abbiamo avuto già tante opportunità") ed è stata sostituita da Umberto Gaudino. Gli altri concorrenti non anno lasciato il programma ma sono chiamati in veste di supporter, a sostenere uno dei ragazzi in finale.

La quarta puntata di Amici Speciali, in onda stasera, sarà anche l'appuntamento conclusivo, la finalissima che decreterà il vincitore di questo show benefico. Per l'occasione sarà presente un ospite speciale: vedremo J-Ax cantare per la prima volta "Una voglia assurda".