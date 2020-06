Uomini e donne, le anticipazioni della puntata di oggi 5 giugno: forse tensioni tra Gemma e Sirius

Oggi, venerdì 5 giugno 2020, nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5. La trasmissione di Maria De Filippi in onda alle ore 14.45 si concluderà martedì prossimo con la scelta di Giovanna Abate.

Per approfondire leggi anche: Uomini e Donne, torna Alessandro Graziani

I social rivelano la presunta scelta della tronista: Sammy. Parlano anche di Sirius e di quello che succederà oggi in studio per il programma della rete ammiraglia Mediaset. Nicola è reduce dalla segnalazione di Biagio d’Anelli che ha rivelato che è fidanzato ed è anche arrivato in trasmissione con un accordo segreto con lei e con sua madre. La dama torinese trapela che sceglierà di continuare la loro conoscenza fuori dallo studio, ma non sono mancate e forse non mancheranno le tensioni e la differenza di opinioni.