Stasera in tv venerdì 5 giugno 2020 Sex Crimes Giochi pericolosi su Rai4: la trama del film thriller sensuale

Nella prima serata televisiva in programma oggi, venerdì 5 giugno, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) propone, alle 21.10, un piccolo cult degli anni ’90, “Sex Crimes - Giochi pericolosi”.

Un thriller a tinte sensuali che porta in scena una morbosa vicenda di violenze e ricatti che vede come protagonisti Matt Dillon, nei panni di un professore accusato di violenza sessuale, Denise Richards e Neve Campbell, che interpretano le due studentesse accusatrici, e Kevin Bacon nei panni del detective che indaga sull’accaduto.

Alla regia John McNaughton, autore di una considerevole mole di cult movies come Henry, pioggia di sangue (1986), The Borrower – Il cacciatore di teste (1991) e Crocevia per la morte (1996).