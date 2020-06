Stasera in tv venerdì 5 giugno 2020 "Notti magiche", in prima assoluta su Rai3 l'ultimo film di Paolo Virzì

Giovane "torturato" dalla polizia, scoppia la rivolta in Messico

Guadalajara, 5 giu. (askanews) - Si chiamava Giovanni Lopez e aveva 30 anni. È stato arrestato all'inizio di maggio e sarebbe morto per le percosse subite dai poliziotti mentre era in custodia, pare, per non aver indossato la mascherina anti-coronavirus. La sua famiglia ha denunciato la sua morte solo ora e in Messico, a Guadalajara, sono scoppiati violenti scontri. Le manifestazioni di protesta ...