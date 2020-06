Uomini e Donne, torna Alessandro Graziani. E in studio c'è Parpiglia che lo incalza su Serena Enardu

Durante la puntata di giovedì 4 giugno di Uomini e Donne, non sono mancati i colpi di scena. La competizione tra Sammy e Davide per Giovanna continua e si aggiunge una terza sedia. La occupa Alessandro Graziani, ex corteggiatore della ragazza, al centro della vicenda riguardante la separazione di Pago da Serena Enardu. Maria vuole chiarire la sua posizione nei confronti di Serena e della loro relazione durante la partecipazione a Uomini e Donne e per farlo invita in studio Gabriele Parpiglia, giornalista e redattore dell’articolo che lo vede incriminato. Senza troppi giri di parole, il giornalista chiede ad Alessandro una risposta netta: la relazione c’è stata o no? La relazione con Serena non è stata solo un pettegolezzo ma si è concretizzata in quattro mesi di affetto reciproco tra i due comunque precedenti alla sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi. Guarda anche Enzo e Pamela ai ferri corti.