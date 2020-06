Stasera in tv 4 giugno "Alessandro Borghese 4 Ristoranti": a Milano per il miglior brunch

Stasera in tv 4 giugno va in onda la settima puntata della sesta stagione di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti" (Sky Uno ore 21,15). Lo chef romano nato a San Francisco cerca il miglior locale in cui fare un brunch a Milano. Si sfidano Crazy Cat Cafè (Milan, zona Stazione Centrale), Hygge (Milano, zona Porta Genova), Tenoha (Milano, zona Porta Genova), Piccolo Cafè & Restaurant (Milano, zona Cordusio).

Tra le località visitate nel corso di questa stagione ci sono Venezia (clicca qui), la Riviera del Conero, la Val d'Aosta, Arezzo, la Val Badia e Roma.

