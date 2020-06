Stasera in tv 4 giugno un altro episodio della serie "New Amsterdam"

Stasera in tv 4 giugno appuntamento con la serie "New Amsterdam" (Canale 5, ore 21, 20). Si trappa dell'episodio dieci della seconda stagione.

La trama: le detenute di Rikers riescono a eludere la sorveglianza e una di loro, Suzan, vestita da infermiera, riesce a introdursi nella sala operatoria di Reynolds per uccidere Fran, una compagna di carcere divenuta collaboratrice di giustizia. La donna non riesce nel suo intento, ma nella colluttazione che ne nasce, Reynolds si procura una ferita da taglio al fianco. Nel frattempo, e' scattato il codice Silver, che impone a chiunque si trovi nell'edificio di entrare nella prima stanza disponibile e rimanervi barricato fino al cessato allarme. Gli unici a circolare liberi, per poter coadiuvare le forze dell'ordine, sono Max e Sharpe, che cadranno ostaggio di Jackie, la mente dell'operazione, la quale li costringera' a portarla in chirurgia per terminare il lavoro che Suzan ha lasciato incompiuto, ossia uccidere Fran.

