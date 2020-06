Stasera in tv 4 giugno il film "Il cosmo sul comò" con Aldo, Giovanni e Giacomo. Appuntamento su Italia 1

Stasera in tv 4 giugno va in onda il film "Il cosmo sui comò" (Italia 1 ore 21,30). La pellicola è del 2008, la regia di Marcello Cesena, nel cast Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Sergio Bustric, Victoria Cabello, Silvana Fallisi, Raul Cremona, Sara D'Amario, Angela Finocchiaro, Elena Giusti, Cinzia Massironi, Isabella Ragonese e Debora Villa.

La trama: i bizzarri insegnamenti di un maestro orientale ai due discepoli fanno da cornice a quattro episodi in cui Aldo, Giovanni e Giacomo vivono stravaganti peripezie. Una volta sono amici alle prese con il desiderio di paternità di uno di loro; quindi organizzano la partenza per le vacanze, in un crescendo di equivoci e imprevisti. Sono poi protagonisti della vita naif di una parrocchia di periferia; infine, diventano parte integrante dei ritratti di una pinacoteca, trasmigrando da un quadro all'altro.

Leggi anche: Giacomo Poretti ha avuto il Coronavirus.