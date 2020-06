Uomini e Donne, Enzo e Pamela ai ferri corti. E spunta pure una diffida

Entrano in ballo anche gli avvocati nel Trono Over di “Uomini e Donne”: Enzo Capo supplica Pamela Barretta di non trascinarlo in Tribunale. Infatti Enzo è tornato alla corte di Maria De Filippi perché l’ex Pamela, lanciatissima con le social vendite, gli ha mandato una diffida legale. Tutto per una questione di like sui social. I due sono ai ferri corti e così Pamela abbandona lo studio mentre Enzo dice di avere paura della denuncia. Così interviene Maria De Filippi: "La diffida non è un’azione legale, è un avvertimento. Lei ti ha detto che se non la nomini più si ferma". Ma di fare la pace non sembrano di averne intenzione nessuno dei due.

