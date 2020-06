Jovanotti in bici in Umbria: "Volevo andare a Gubbio, ma troppi camion per strada. Ho deviato a Pietralunga"

Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti, continua a scoprire i borghi d'Italia. Nelle settimane scorse si è dedicato alla provincia di Siena visitando con la sua bicicletta Pienza (clicca qui), Siena (clicca qui), Chianciano e Bagno Vignoni (clicca qui), mentre da oggi - ora si può andare in altre regioni - dalla sua Cortona in provincia di Arezzo ha puntato l'Umbria. "Volevo andare a Gubbio ma la strada da Umbertide è piena di camion così ho deviato per Pietralunga scoprendo una strada favolosa" ha scritto il cantante in una delle sue storie su Instagram. Poi lo scatto ricordo con la bici appoggiata alla scalinata della Chiesa di Santa Maria a Pietralunga.