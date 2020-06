Oriana scatenata: lady Dybala infiamma Instagram con un balletto... caliente. Il video

Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha pubblicato un video davvero bollente sul suo profilo Instagram facendo letteralmente impazzire i suoi follower.

La bella argentina ha 24 anni, nipote dell'ex tennista Gabriela Sabatini, è una cantante: nel 2017 ha pubblicato il suo primo singolo, Love Me Down Easy, che ha riscosso molto successo in Argentina. Successivamente ha aperto il concerto dell'amica Ariana Grande e anche quello dei Coldplay. Recentemente ha fatto anche alcune incursioni nel cinema (in due film, Pérdida e Qué te juegas?) e nella televisione. Sovente sfila come modella. Reduce dal Coronavirus (clicca qui), è tornata in grande forma e la sua carica sexy è davvero... caliente.